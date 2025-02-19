В Екатеринбурге пройдет фестиваль наивного искусства

С мая по июль в Екатеринбурге впервые пройдет масштабный фестиваль наивного искусства «Иное наивное», рассказал директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств (ЕМИИ) Никита Корытин на презентации выставочного плана на 2025 год.

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«Для нас это важнейшее событие в плане сложности организации, в количестве площадок, которые мы охватим»,— отметил он. По его словам, в фестивале будут задействованы как основные площадки ЕМИИ (главный корпус на Плотинке, центр «Эрмитаж-Урал», Музей наивного искусства), так и сторонние (среди них: галерея «Поле», Музей андеграунда, аукционный дом «Татьянин день»).

В рамках фестиваля будут показаны работы из собраний наивного искусства крупных коллекционеров — например, Владимира Гаврилова и Алексея Турчина, Владимира Мороза и Анны Годик, а также Музея армянской культуры «Тапан». «В целом, я думаю, мы представим порядка 300-350 работ»,— рассказал господин Корытин.

По его словам, фестиваль наивного искусства планируется проводить в Екатеринбурге регулярно раз в два года.

«Мы планируем, что это будет событие, которое отстроит правильное отношение к наиву и позволит организовать научный дискурс вокруг этого явления»,— добавил господин Корытин. В рамках фестиваля пройдет научный симпозиум «Наив и аутсайдер-арт в современном мире», а также запланированы арт-терапевтические практики, лекции и творческие занятия.

Музей наивного искусства в составе ЕМИИ был открыт в Екатеринбурге в 2017 году в здании бывшей усадьбы лесничего Кудрина. В его основу легла коллекция экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (внесен в реестр иностранных агентов). В прошлом году скончался директор музея Андрей Бобрихин, новым руководителем стала научный сотрудник музея Елена Тимошенко.

Николай Яблонский