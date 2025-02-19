В Нефтеюганске суд прекратили полномочия депутата из-за утраты доверия

В Нефтеюганске (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра) по требованию прокуратуры прекращены полномочия депутата городской думы, сообщили в пресс-службе ведомства. Проведенная проверка показала, что депутат не предоставил сведения о расходах за 2023 год, которые значительно превышали доходы его семьи за предыдущие три года. По данным портала 86.ру, речь идет о депутате думы Нефтеюганска Рафаэле Галиеве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«По результатам проверки прокурор внес в представительный орган муниципального образования представление, в котором потребовал прекратить полномочия депутата в связи с утратой доверия»,– говорится в сообщении прокуратуры. Однако большинство депутатов не поддержали это решение. В связи с этим прокурор обратился в суд.

Суд удовлетворил иск о досрочном прекращении полномочий депутата, апелляционная инстанция подтвердила это решение. Прокуратура продолжит контроль за исполнением решения и внесением бывшего депутата в реестр лиц, уволенных из-за утраты доверия.