Вратарь Александр Селихов перешел в ФК «Урал»

В футбольный клуб «Урал» перешел вратарь Александр Селихов, сообщили в пресс-службе ФК. Он будет выступать под номером 57.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Селихов во время матча

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Александр Селихов во время матча

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Александр Селихов родился 7 апреля 1994 года в Орловской области. Профессиональную карьеру начал в 2001 году в местном клубе «Русичи». В 2014 году перешел в «Амкар», где впервые сыграл в чемпионате России в 2015 году против «Ростова». Затем его пригласили в московский «Спартак», где он провел восемь лет и сыграл более 100 матчей. В составе «Спартака» он стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Селихов имеет опыт игры за сборную России — в 2022 году дебютировал в товарищеском матче против Таджикистана . Он провел на поле первый тайм, сыграв на «ноль».

Напомним, в июне прошлого года ФК «Урал» не стал продлевать аренду вратаря Ильи Помазуна. Футболист принадлежит московскому ЦСКА, который ранее продлил с ним контракт до конца сезона 2027/2028. Игрок выступал за «Урал» почти четыре года. За это время он провел 117 игр, в 30 из которых не пропустил ни одного гола.

Полина Щуцкая