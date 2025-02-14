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Пострадавшая в ДТП юная самокатчица получила 20 тысяч рублей компенсации

Суд взыскал компенсацию морального вреда с виновника ДТП в Кронштадте в пользу 9-летней школьницы, сообщает прокуратура Петербурга 14 февраля.

По данным ведомства, 13 июля 2022 года во дворе дома 2-4 по улице Юрия Инге водитель автомобиля «ГАЗ» сбил школьницу на самокате.

В результате ребенок получил повреждения стопы. Интересы пострадавшей защищал прокурор Кронштадского района.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в ДТП под Волховом лесовоз столкнулся с автобусом. Водитель последнего погиб, два пассажира пострадали.

Андрей Маркелов

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