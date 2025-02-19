Спорткомплекс на Ставрополье стал доступен для инвалидов после проверки прокуратуры

В здании спортивно-развлекательного комплекса села Краснокумского обнаружено отсутствие необходимых информационных знаков для инвалидов, сообщили в Георгиевской межрайонной прокуратуре.

Отсутствовали информирующие тактильные знаки для лиц с ограниченными возможностями, также здание не было оснащено закрытыми душевыми кабинами без порога, что препятствует доступу инвалидов к объекту социальной инфраструктуры.

Прокурором вынесено представление руководителю комплекса. Он привлечен к административной ответственности за уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и предоставляемых услуг.

Все выявленные нарушения устранены.

Евгения Балашова