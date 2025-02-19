Руководителя таганрогского морга отправили в СИЗО по делу о коррупции

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону избрал меру пресечения руководителю Таганрогского отделения ГБУ РО «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Оксане Терземан, обвиняемой в получении взяток. Об этом сообщил «Ъ-Ростов» источник в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Оксана Терземан отправлена под арест на два месяца»,— сказал источник.

Руководитель Таганрогского отделения ГБУ РО «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Оксана Терземан, а также сотрудницы учреждения Лиана Юсупова и Олеся Хан подозреваются во взяточничестве (ч. 5 ст. 290 УК РФ, предполагает лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет).

По версии следствия, в период пандемии они получили от жителей города в общей сумме 70 млн руб. за ускорение процедуры выдачи тела, а также подготовку его к захоронению.

Подробнее о деле читайте в тексте «Ъ-Ростов» «Прейскурант приказал долго жить».

Кристина Федичкина