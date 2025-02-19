«Теплоэнерго» планирует перекрытие дороги вдоль здания УФСБ для замены сетей
АО «Теплоэнерго» (находится в собственности Нижнего Новгорода) рассчитывает начать замену магистрального участка теплосетей вдоль здания УФСБ на улице Малой Покровской в апреле 2025 года. На время работ дорогу на участке перекроют полностью, рассказал руководитель компании Дмитрий Сивохин на заседании комиссии гордумы по городскому хозяйству.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Также с перекрытием дороги в ремонтную кампанию этого года планируется замена более 500 м сетей вдоль здания следственного управления СКР на улице Маршала Воронова в Московском районе.
Среди других ключевых объектов производственной программы 2025 года Дмитрий Сивохин назвал реконструкцию теплосетей к ИТ-кампусу на проспекте Гагарина, там дополнительно уложат около 1 км труб. Еще около 400 м сетей заменят на улице Богородского.