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«Теплоэнерго» планирует перекрытие дороги вдоль здания УФСБ для замены сетей

АО «Теплоэнерго» (находится в собственности Нижнего Новгорода) рассчитывает начать замену магистрального участка теплосетей вдоль здания УФСБ на улице Малой Покровской в апреле 2025 года. На время работ дорогу на участке перекроют полностью, рассказал руководитель компании Дмитрий Сивохин на заседании комиссии гордумы по городскому хозяйству.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Также с перекрытием дороги в ремонтную кампанию этого года планируется замена более 500 м сетей вдоль здания следственного управления СКР на улице Маршала Воронова в Московском районе.

Среди других ключевых объектов производственной программы 2025 года Дмитрий Сивохин назвал реконструкцию теплосетей к ИТ-кампусу на проспекте Гагарина, там дополнительно уложат около 1 км труб. Еще около 400 м сетей заменят на улице Богородского.

Ирина Швецова