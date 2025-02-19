«Теплоэнерго» планирует перекрытие дороги вдоль здания УФСБ для замены сетей

АО «Теплоэнерго» (находится в собственности Нижнего Новгорода) рассчитывает начать замену магистрального участка теплосетей вдоль здания УФСБ на улице Малой Покровской в апреле 2025 года. На время работ дорогу на участке перекроют полностью, рассказал руководитель компании Дмитрий Сивохин на заседании комиссии гордумы по городскому хозяйству.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Также с перекрытием дороги в ремонтную кампанию этого года планируется замена более 500 м сетей вдоль здания следственного управления СКР на улице Маршала Воронова в Московском районе.

Среди других ключевых объектов производственной программы 2025 года Дмитрий Сивохин назвал реконструкцию теплосетей к ИТ-кампусу на проспекте Гагарина, там дополнительно уложат около 1 км труб. Еще около 400 м сетей заменят на улице Богородского.

Ирина Швецова