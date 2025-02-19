В Казани часть домов на трех улицах Вахитовского района остается без электричества

Три улицы Вахитовского района Казани все еще частично остаются без электроснабжения. Об этом «Ъ Волга-Урал» рассказали рассказали в пресс-службе Вахитовского и Приволжского районов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Сейчас электричество отключено в домах на улицах Ботанической, Салимжанова и Павлюхина.

«На данный момент производится переподключение к резервным линиям. В ближайшее время все абоненты будут подключены», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что после аварии на ТЭЦ-1 в Казани два района частично остались без электричества. Как сообщает пресс-служба АО «Татэнерго», на 17:00 электроснабжение восстановлено на предприятиях ООО «Капитал Групп», заводе «ТочМаш», АО «Радиоприбор», ООО «Бахетле». Также возобновилась работа электротранспорта и светофоров.

В настоящее время производится подключение отдельных домов.

Дарья Сайфиева