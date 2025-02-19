На Урале мать девочки, погибшей от побоев отчима, обвиняется в истязаниях

В Свердловской области завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы Екатеринбурга, обвиняемой в истязании малолетней дочери, сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, с ноября по декабрь 2023 года в Первоуральске обвиняемая систематически применяла физическое насилие к своей двухлетней дочери из личной неприязни. Кроме того, она не исполняла обязанности по ее воспитанию и не остановила своего сожителя, который в состоянии наркотического опьянения избил девочку до смерти.

Напомним, сожитель обвиняемой, ранее судимый 28-летний житель Первоуральска, был осужден к 18 годам лишения свободы по п.п. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью), п. «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего) и п.п. «г», «д» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего, с особой жестокостью).

Женщине было предъявлено обвинение по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии), ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию) и ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).

Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, после гибели ребенка у матери не наблюдалось признаков скорби. Двое других детей женщины помещены в интернат, а ее саму поставили на учет. Возможно, органы опеки будут ходатайствовать о лишении ее родительских прав.

Полина Щуцкая