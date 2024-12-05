В Свердловской области начался суд по делу об убийстве двухлетней девочки

В Свердловской области начался суд над ранее судимым 28-летним жителем Первоуральска, который обвиняется в совершении преступлений по п.п. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью), п. «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего) и п.п. «г», «д» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего, с особой жестокостью, с издевательством и мучениями для потерпевшего). Об этом сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На Урале начался суд над ранее судимым 28-летним жителем Первоуральска, который обвиняется, в том числе, в убийстве малолетней падчерицы

Фото: СУ СКР по Свердловской области На Урале начался суд над ранее судимым 28-летним жителем Первоуральска, который обвиняется, в том числе, в убийстве малолетней падчерицы

Фото: СУ СКР по Свердловской области

По версии следствия, с 3 по 5 декабря прошлого года обвиняемый, который пребывал в состоянии наркотического опьянения, избивал малолетнюю падчерицу руками и ногами и применял по отношению к девочке иное насилие. В результате она погибла на месте из-за полученных травм.

Сейчас суд приступил к рассмотрению уголовного дела по существу.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что обвиняемый наносил побои девочке в присутствии ее пятилетнего брата. «Мать ребенка с заявлениями по этому поводу никуда не обращалась, поскольку боялась гнева сожителя. Сотрудники уголовного розыска во взаимодействии с представителями подразделения по делам несовершеннолетних оказывали следователям СКР помощь в установлении обстоятельств этой трагедии»,— сообщал тогда начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Анастасия Таначева