Около 200 эскалаторов и более 700 вагонов метро в Петербурге признали изношенными
По состоянию на 1 января 2025 года общий парк пассажирских вагонов подземки составляет 1978 единиц, из них более трети имеют срок службы более нормативного. Об этом говорится в приложении к постановлению Смольного о внесении изменений в программу «Развитие транспортной системы Петербурга».
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Эксплуатация 196 из 308 эскалаторов с истекшим сроком службы также вызывает беспокойство городского правительства. Доля устройств диспетчерского управления и управления движением поездов реализована на базе устаревших технических решений. Для решения проблемы в Смольном планируют внедрять в подземку современные технологии и планомерно менять эскалаторы и вагоны.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что безопасность электродепо метрополитена Петербурга обеспечат за 1,2 млрд рублей.