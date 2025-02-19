Бело-лунные секции светофора появятся на улице Лейтенанта Шмидта в Новороссийске

В Новороссийске для безопасности дорожного движения установят дополнительные секции светофора на улице Лейтенанта Шмидта, отремонтированной в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

В рамках гарантийных обязательств регулярно проводятся контрольные объезды улицы. Для обеспечения безопасности дорожного движения и пешеходов в 2025 году по улице Лейтенанта Шмидта в районе пересечения с улицей Исаева установят бело-лунные секции светофора для предупреждения водителей о наличии пешеходного перехода при повороте.

В период выполнения работ в рамках нацпроекта на улице Лейтенанта Шмидта были установлены новые светофоры, дорожные знаки, пешеходные ограждения. В районе здания скорой медицинской помощи на улице появился приподнятый пешеходный перехода и светофорный объект Т-7, который работает в режиме «желтый мигающий», нанесена дорожная разметка. Протяженность отремонтированного участка составила 1,1 км, уточнили в пресс-службе.

В целом на территории города-героя за время реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» отремонтирована 171 улица общей протяженностью 134,85 км. Это позволило ликвидировать аварийно-опасные участки на дорогах Новороссийска.

Алена Воробьева