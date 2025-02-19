Двое туристов пропали после схода лавины в Карачаево-Черкесии

В Зеленчукском районе Карачаево-Черкесской Республики группа туристов из трех человек попала под снежную лавину, сообщил Глава КЧР Рашид Темрезов в своем telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Балашова Фото: Евгения Балашова

Один человек самостоятельно выбрался и вызвал спасателей, двое по-прежнему находятся под лавиной.

Группа состояла из 15 туристов из Ставрополя, не была зарегистрирована для передвижения по маршруту. Предположительно, под лавиной оказался основатель группы «Альпинизм Ставрополь», инструктор III категории, Константин Колокольников.

На месте происшествия работают 34 спасателя Архызского поисково-спасательного подразделения и 6 единиц техники.

Евгения Балашова