Выбросивший «мертвого» соседа из окна петербуржец получил полтора года колонии

Красносельский районный суд огласил приговор по делу Алексея Рябова, который полтора года назад выбросил соседа из окна. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга 19 февраля. Мужчину арестовывали по делу об умышленном убийстве, однако в ходе расследования выяснилось, что это далеко не так.

Инцидент случился днем 14 июля 2023 года в квартире на Петергофском шоссе. Рябов нашел потерпевшего на кухне в бессознательном состоянии. Злоумышленник подумал, что сосед умер и выбросил его из окна второго этажа. Экспертиза установила, что в момент трагедии мужчина был еще жив, однако после падения получил смертельные травмы.

Свою вину Рябов признал, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на один год. По совокупности с предыдущим приговором Кировского районного суда он проведет в колонии-поселении полтора года. Дело в том, что петербуржец в 2022 году расплачивался чужой картой в магазине. Злоумышленник купил продуктов на 6 тыс. рублей.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что пьяный петербуржец выбросил журнальный столик с балкона на машину полиции. Таким образом он решил отомстить правоохранителям за попытку сорвать вечеринку с громкой музыкой.

Андрей Маркелов