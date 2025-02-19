Девять жителей Челябинска задержаны по подозрению в похищении человека

В Челябинске сотрудники первого отдела по расследованию особо важных дел регионального управления Следственного комитета РФ возбудили уголовное дело по факту похищения человека (п.п. «а, в, з» ч. 2 ст. 126 УК РФ). Задержаны девять местных жителей, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, днем 15 февраля вблизи дома №17 «Б» по Краснопольскому проспекту сообщники на автомобиле похитили 22-летнего горожанина. Челябинца против воли держали в одном из домов на улице Ягодная и требовали деньги и имущество у его родителей, угрожая насилием и убийством сына, сообщает следствие.

Преступление было раскрыто в кратчайшие сроки в результате совместной работы сотрудников СК, УФСБ и ГУ МВД России по Челябинской области. Подозреваемые задержаны при силовой поддержке сотрудников регионального управления Росгвардии.

Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения подозреваемым.