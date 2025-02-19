В Башкирии задержали лидера местной ячейки нежелательной организации из Украины

Управление СКР по Башкирии возбудило уголовное дело по факту деятельности нежелательной иностранной или международной организации (ст. 284.1 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщила пресс-служба МВД по Башкирии, сотрудниками Центра по противодействию экстремизму регионального МВД совместно с Управлением ФСБ республики и Росгвардией была пресечена деятельность международного общественного движения «АллатРа» (ее деятельность признана в августе 2023 года нежелательной на территории Российской Федерации).

По предварительным данным, организатором местной ячейки был житель Уфимского района 1988 года рождения. «Целью деятельности декларировалась защита экологии путем исповедания религиозных наставлений сообщества. Полученные от последователей денежные средства в том числе шли на финансирование деятельности иностранного государства»,— говорится в релизе МВД.

По данным министерства, в соцсетях организатор обсуждал с жителями республики идеологию движения и поручал последователям раздавать печатные издания нежелательной организации населению республики. В республиканском МВД полагают, что подозреваемый завербовал в «псевдорелигию» около 50 жителей Башкирии.

«Также он осуществлял денежные сборы на деятельность общественного движения, при этом не скрывал, что организация основана в Украине. Собранные сбережения он отправлял своим кураторам»,— отметили в МВД.

Олег Вахитов