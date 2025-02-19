Letoile открыла флагман в Дубае

В торговом центре Dubai Festival City Mall состоялось официальное открытие флагманского магазина Letoile, в котором, по данным компании, представлен самый широкий выбор парфюма в регионе: в коллекции насчитывается свыше 5 тыс. ароматов. Это пятый магазин компании на Ближнем Востоке — ранее состоялись открытия бутиков в Шардже, Рас-эль-Хайме и трех точках в Дубае. Во всех торговых пространствах предусмотрено зонирование с отдельным расположением нишевой парфюмерии, детскими уголками и удобными местами для отдыха. В рамках официального открытия флагмана прошли мастер-классы и лайв-сессии с инфлюенсерами. Одним из хедлайнеров мероприятия стал парфюмер Оливье Кресп — основатель Arko Perfumes и создатель таких ароматов, как Angel Mugler, Light Blue Dolce & Gabbana и L’Eau par Kenzo.