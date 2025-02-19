В Орске вынесен приговор 18-летней девушке, убившей своего парня

Октябрьский районный суд Орска вынес приговор 18-летней местной жительнице. Она обвинялась по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство», сообщили в прокуратуре Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Магомед Исаев, Коммерсантъ Фото: Магомед Исаев, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, обвиняемая состояла в отношениях с потерпевшим молодым человеком. В ночь с 29 на 30 ноября 2024 года между ними произошел конфликт, в ходе которого девушка нанесла удар раскладным ножом в грудь мужчине. Он скончался на месте.

Суд назначил гражданке наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, удовлетворено исковое заявление родителей погибшего о взыскании 500 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда.

Алексей Алексеев