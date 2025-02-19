Шадаев на уральском форуме заявил, что с лета запретят рекламные и спам-обзвоны

По словам министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максута Шадаева, выступающего на пленарной сессии Уральского форума «Кибербезопасность в финансах» в Екатеринбурге, с лета Минцифры России планирует ввести запрет на рекламные телефонные звонки, а также спам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев заявил, что лето введется запрет на рекламные и спам-звонки

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев заявил, что лето введется запрет на рекламные и спам-звонки

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«В ближайшее время, мы считаем, что летом, реализуем запрет на рекламные и спам-обзвоны. При этом все входящие и исходящие звонки от организаций будут идентифицироваться»,— заявил господин Шадаев. Он добавил, что 1 апреля на «Госуслугах» будет запущен сервис, который позволит пользователям увидеть все оформленные на них договоры о приобретении СИМ-карты.

Помимо этого, обсуждается инициатива того, что банки будут обязаны предлагать возможность указать второе лицо, которое будет подтверждать определенные операции, в том числе переводы и оформление кредитов.

Анастасия Таначева