Глава Пятигорска рекомендовал всем школам объявить карантин на неделю

Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов рекомендовал всем городским образовательным учреждениям с 20 февраля на семь дней объявить карантин и перейти на дистанционную форму обучения. В школах отсутствует 23% детей и 15% учителей, сообщил господин Ворошилов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«За время карантина необходимо провести обработку образовательных учреждений. По детским садам вопрос стоит только по закрытию отдельных групп»,— говорится в сообщении.

Также глава города напомнил, что в ближайшее время температура ночью упадет до -17 градусов. На территории города введен режим повышенной готовности. Энергетики, теплоснабжающие организации и коммунальные службы усилят аварийные бригады.