Житель Ставрополья получил условный срок за нанесение ножевого ранения

Изобильненский районный суд Ставропольского края вынес приговор в отношении фигуранта, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, с применением предмета, используемого как оружие (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В 2024 году фигурант, находясь в гостях у своего знакомого, в процессе совместного распития спиртных напитков с ним повздорил. Когда тот отправился спать, мужчина взял со стола кухонный нож и нанес спящему приятелю удар в область груди. Проснувшись, тот сумел отразить ногой второй ножевой удар.

Пострадавшего с проникающим ранением грудной клетки забрали сотрудники «скорой помощи», а нападавший был задержан полицейскими.

В суде обвиняемый свою вину признал, а в содеянном раскаялся. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно. Приговор в законную силу не вступил.

Андрей Николаев