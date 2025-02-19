«ЭнергосбыТ Плюс» уведомил более 400 юридических лиц в Пермском крае об отключении тепла и горячей воды за долги

В течение отопительного сезона 2024/25 гг. специалисты Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» направили 430 уведомлений об ограничении подачи тепловой энергии юридическим лицам-должникам. Для возобновления теплоснабжения недобросовестным клиентам необходимо будет полностью погасить задолженность, возместить затраты на отключение тепла и оплатить повторное подключение к сети теплоснабжения.

В случае, если долг не будет погашен в установленный законом срок, «ЭнергосбыТ Плюс» обратится в суд и должникам придётся компенсировать судебные пошлины, которые значительно возросли с 2024 года. Кроме того, неплательщики будут обязаны оплатить неустойку за использование денежных средств, которая может достигать 58,96% годовых*.

«Согласно закону, «ЭнергосбыТ Плюс» уведомляет всех должников заранее и у каждого из них есть время для погашения задолженности. Мы рекомендуем сделать это как можно скорее и не допускать появления долгов, ведь в разгаре отопительный сезон и отключение может привести к сложностям с ведением хозяйственной деятельности неплательщика. Чтобы вернуть тепло, должнику придётся вложить значительные средства», — подчёркивает директор по работе с дебиторской задолженностью Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Екатерина Бикаева.

* Расчет неустойки производится на основании Федерального закона № 307-ФЗ от 03.11.2015, исходя из текущего уровня ставки рефинансирования Центрального банка.

Об АО «ЭнергосбыТ Плюс» «ЭнергосбыТ Плюс» входит в Группу «Т Плюс» и состоит из 14 региональных филиалов на территории Российской Федерации. Функции по начислению и сбору платежей за теплоснабжение и горячее водоснабжение на территории Республики Коми выполняются АО «Коми энергосбытовая компания». Количество клиентов (домохозяйств), получающих платёжные документы от «ЭнергосбыТ Плюс», – более 7 млн. Количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, – более 180 тысяч. Всего в зонах обслуживания Группы «Т Плюс» проживает более 16 млн человек. «ЭнергосбыТ Плюс» имеет статус гарантирующего поставщика на территориях Владимирской, Свердловской, Кировской, Ивановской, Оренбургской областей и Удмуртской Республики, в Республике Коми гарантирующий поставщик – АО «Коми энергосбытовая компания». Это означает обязанность обеспечения электроэнергией любого обратившегося жителя или предприятия

Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс»