Сочи принял миллионного туриста с начала года

В Сочи приняли миллионного туриста с начала 2025 года. Глава курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале сообщил, что город супруги из Санкт-Петербурга выбрали для отдыха гостиничный комплекс с большой медицинской базой в Хостинском районе курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Михеенко Фото: Дмитрий Михеенко

«Супруги рассказали, что бывают в Сочи несколько раз в год и вернутся еще раз этим летом. Поздравляю юбилейных туристов, наш курорт гостеприимно встретит в любой сезон!», – написал господин Прошунин.

По словам мэра, на территории Сочи сейчас отдыхают около 100 тыс. туристов. Турпоток за полтора месяца 2025 года превышает прошлогодние показатели на 5%. На февральские выходные, ко Дню защитника Отечества, забронировано уже порядка 70% номеров.

«Ъ-Кубань» писал, что в январе турпоток в Краснодар вырос на 40%. За месяц кубанскую столицу посетили свыше 130 тыс. туристов.

Вячеслав Рыжков