В ДТП в Краснокамском районе погиб 19-летний житель Томской области

В результате ДТП, произошедшего сегодня днем на 4 км автодороги Ташкиново-Староуразаево, в двух километрах от деревни Староуразаево в Краснокамской районе, один человек погиб, двое пострадали.

Как сообщили пресс-службы управления МЧС по Башкирии и республиканской Госавтоинспекции, столкнулись ВАЗ-2107 под управлением 19-летнего жителя Томской области и встречный грузовик КамАЗ, за рулем которого находился 54-летний водитель.

Водитель легкового автомобиля скончался до приезда скорой помощи. Два 18-летних пассажира ВАЗ из Янаульского района госпитализированы с тяжелыми травмами.

Майя Иванова