В Самаре сотрудника ЖКХ будут судить за упавшее на пенсионерку дерево

Передано в суд уголовное дело о падении дерева на 68-летнюю жительницу Самары. В преступлении обвиняется начальник ремонтно-эксплуатационного участка № 4 АО «ПЖРТ Промышленный район». Ему вменяется преступление по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, небезопасных для жизни или здоровья потребителей). Об этом сообщают региональные СУ СК РФ и прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По версии следствия, обвиняемый не проследил за содержанием и обслуживанием территории возле многоквартирного дома № 110а на улице Ново-Вокзальной весной. Из-за этого 12 апреля 2024 года дерево рухнуло на местную жительницу. Она получила травмы средней степени тяжести.

Расследование дела закончено. Утверждено обвинение по нему.

Георгий Портнов