Власти Краснодара изменили порядок утверждения архитектуры объектов

Глава Краснодара Евгений Наумов подписал постановление об изменении порядка предоставления муниципальной услуги по согласованию архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства. На это первыми обратили внимание «Ведомости Юг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Документ определяет новые основания для возврата заявлений, включая предоставление недостоверных сведений. Согласно изменениям, несоответствие архитектурных решений требованиям административного регламента может стать причиной отказа в утверждении проекта.

Процедура рассмотрения документов остается прежней. Проект постановления последовательно утверждают специалист общего отдела управления делами, юридический специалист и заместитель мэра, управляющий делами администрации Виталий Косенко. Окончательное решение за главой муниципалитета или уполномоченным лицом.

В августе 2024 года администрация Краснодара анонсировала внесение изменений по согласованию архитектурного облика капитальных строений в правила землепользования. Об этом сообщили после утверждения нового генплана города.

Нурий Бзасежев