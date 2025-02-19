В Татарстане создали комиссию по профориентации граждан

В Республике Татарстан создали межведомственную комиссию по вопросам профессиональной ориентации граждан. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Возглавляет комиссию министр труда, занятости и соцзащиты республики Эльмира Зарипова.

Кроме того, кабинет министров утвердил план профориентационных мероприятий на 2025 год. В Татарстане запланировано проведение чемпионата высоких технологий и регионального этапа чемпионата профмастерства «Профессионалы». Также в рамках плана пройдут форум «Работа молодым», проект «Школьный бизнес-старт», федеральный этап конкурса «Лучший по профессии» и республиканский конкурс «Инженер года».

В профессиональных образовательных учреждениях республики организуют дни открытых дверей. Во втором квартале запланирована всероссийская ярмарка вакансий. В конце года состоится фестиваль творчества работающей молодежи «Наше время».

Ранее сообщалось, что в Казани на производствах ощущается серьезная нехватка работников. Наибольшее число предложений о трудоустройстве сосредоточено в обрабатывающих производствах, строительстве, розничной торговле, а также в сфере транспорта и логистики.

Артём Дергунов