В Казани на производствах ощущается серьезная нехватка работников

В Казани наблюдается существенный дефицит кадров: на одного безработного приходится почти 11 вакансий, в 2024 году этот показатель составлял 9. Одной из отраслей, где наиболее остро ощущается нехватка рабочих рук, является промышленность. Всего же работодателями заявлено 14 тыс. вакансий. Об этом сообщает «Татар Информ», ссылаясь на данные центра занятости населения Республики Татарстан (ЦЗН РТ).

Наибольшее число предложений сосредоточено в обрабатывающих производствах, строительстве, розничной торговле, а также в сфере транспорта и логистики. Также дефицит соискателей присутствует в торговле, сервисах доставки и медицине.

Вакансии с высоким спросом на специалистов сосредоточены в следующих отраслях:

промышленность (19%),

строительство (17%),

транспорт и логистика (10%),

торговля (7%),

наука и образование (7%),

медицина (5%),

туризм и гостиничный бизнес (4%).

«Средний рост заработных плат по заявленным вакансиям составил 21% к прошлому году, на сегодняшний день размер средней заработной платы — 72 тыс. руб.», — сообщили в пресс-службе ЦЗН РТ.

Ранее сообщалось, что работникам розничной торговли в Татарстане предлагают наивысшие зарплаты в Приволжском федеральном округе.

Артём Дергунов