Уфимка взыскала 100 тысяч рублей компенсации за укус собаки

Орджоникидзевский районный суд Уфы взыскал с хозяйки стаффордширского терьера 2,9 тыс. руб. материального ущерба и 100 тыс. руб. компенсации морального вреда в пользу уфимки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталия Макарова, Коммерсантъ Фото: Наталия Макарова, Коммерсантъ

Как сообщила пострадавшая, собака ответчика укусила ее на улице в голень. В последствии истцу пришлось делать прививки от бешенства и столбняка, наблюдаться у хирурга и покупать медикаменты.

Сразу после инцидента ответчик обещала возместить причиненный вред и предоставить справку о наличии у собаки прививки от бешенства, но затем от своих слов отказалась.

По результатам экспертизы ООО «Центр независимой экспертизы и оценки», в результате инцидента уфимке был причинен материальный ущерб в размере 2,9 тыс. руб. за испорченные босоножки и джинсы. Среди доводов для морального ущерба истец поясняла, что ей было «сложно и утомительно ухаживать за ребенком», у нее остался «большой неэстетичный рубец», а также в результате прививок ей пришлось отказаться от планов зачать второго ребенка.

Суд пришел к выводу, что истцу был причинен материальный вред в виде поврежденной одежды, а также легкий вред здоровью и физической боли, вследствие чего она испытала нравственные страдания.

Майя Иванова