Курганскому бизнесмену выдали предостережение за торговлю шаурмой без документов

В Кургане владелец точек быстрого питания «Шаурма два индейца» получил предостережение. Выяснилось, что он продавал продукцию без документов о качестве, сообщает пресс-служба управления Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

Сотрудники ведомства провели проверку 7 февраля. Они установили, что предприниматель не оформлял ветеринарные документы на сырье и готовую пищу, которые бы подтверждали их качество и безопасность. Кроме того, он не зарегистрирован в информационной системе «Цербер».

По мнению Россельхознадзора, бизнесмен не соблюдает требования законодательства при использовании продуктов животного происхождения, что может навредить здоровью покупателей.