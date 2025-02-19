Вынесли приговор экс-сотрудникам «Башкирэнерго» и ЭСКБ за мошенничество

Благоварский межрайонный суд вынес приговор четверым бывшим работникам ООО «Башкирэнерго» и ООО «ЭСКБ». Они признаны виновными в мошенничестве. Экс-сотрудникам «Башкирэнерго» назначили наказание в виде лишения свободы на срок от трех с половиной до пяти с половиной лет условно со штрафом от 50 тыс. до 300 тыс. руб., экс-сотруднику ЭСКБ предстоит выплатить 120 тыс. руб., сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Суд установил, что в 2020-2022 годах осужденные похитили не менее 180 тыс. руб., получая с потребителей большие суммы платежей за несанкционированное потребление ресурсов, чем это было необходимо.

Венера Хисамова