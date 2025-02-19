«Башнефть» предостерегли от загрязнения воздуха

Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Башкирии Галина Пермина объявила «Башнефти» предостережение из-за повышенного содержания пыли и сероводорода в воздухе в Уфе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Как следует из публикации в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, 6 и 10 февраля в северной части проспекта Октября было зафиксировано превышение в 1,2 раза предельно допустимой концентрации (ПДК) пыли. Кроме того, 6, 8 и 11 февраля на улице Ульяновых было выявлено превышение ПДК сероводорода в 2,6 раза, а 7 февраля концентрация сероводорода превысила норму в 1,5 раза на автоматизированной станции Волгоградской улице.

По информации, предоставленной надзорному ведомству министерством природопользования и экологии Башкирии, источниками загрязнения могут быть производственные площадки филиалов «Башнефти» — «Башнефть-Новойл», «Башнефть-УНПЗ» и «Башнефть-Уфанефтехим».

ПАО «АНК "Башнефть"» — одна из крупнейших нефтегазовых компаний России, входит в ПАО «НК "Роснефть"». 25% акций «Башнефти» принадлежит Башкирии в лице министерства земельных и имущественных отношений. Деятельность организации включает в себя нефтедобычу и нефтепереработку, активы расположены в Башкирии, Ханты-Мансийском автономном округе, в других регионах России, а также в Мьянме и Ираке.

Идэль Гумеров