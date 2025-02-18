Двое несовершеннолетних пострадали в двух ДТП в Петербурге

Около шести часов вечера 17 февраля у дома 56 по Пискаревскому проспекту 24-летний мигрант за рулем Daewoo Nexia сбил 12-летнего подростка в зоне регулируемого пешеходного перехода, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Пострадавшего доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Спустя час у дома 167 по проспекту Ветеранов 26-летняя петербурженка за рулем Peugeot неправильно выбрала дистанцию и врезалась в Kia Ceed, двигавшийся в попутном направлении. В результате ДТП пострадал шестилетний пассажир корейской иномарки. Он также был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. По фактам аварий проводятся проверки.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что заезд пьяного лихача по Колпино закончился стрельбой по колесам автомобиля Suzuki. Мужчину доставили в отдел полиции, где на него составили ряд административных протоколов.

Андрей Маркелов