В Стерлитамаке машинист буровой установки погиб на рабочем месте

Машинист буровой установки погиб в результате несчастного случая в Стерлитамаке. Как сообщает пресс-служба Гострудинспекции по Башкирии, 54-летний рабочий устанавливал штангу в буровой замок, после чего внезапно началось ее вращение. Машинист получил сильный удар, спасти его не удалось.

Погибший был сотрудником ООО «Геопроект», зарегистрированной в 2015 году Тольятти. Компания занимается геологическими, геодезическими и экологическими работами. По данным Rusprofile, совладельцами компании с уставным капиталом 1 млн руб. являются Максим Гурин, Евгений Мироненко и Светлана Михайлова. В 2023 году выручка «Геопроекта» составила 82 млн руб., чистая прибыль — 9,6 млн руб.

Идэль Гумеров