Сочинский спортсмен стал победителем международного турнира по каратэ

Спортсмен из Сочи стал победителем международного турнира по каратэ. Эдуард Гаспарян стал лучшим на первом этапе Karate1 Series A 2025 года, передает пресс-служба администрации Сочи. Юноша выступал в весовой категории 84 кг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Директор департамента по физической культуре и спорту администрации Сочи Анатолий Мирошников сообщил, что российская сборная на соревнованиях завоевала семь медалей: одну золотую, две серебряных и четыре бронзовых. Золото команде принес именно сочинский спортсмен.

«В прошлом году сочинский каратист стал чемпионом игр БРИКС, и на первых соревнованиях 2025 года он снова продемонстрировал свой высокий уровень. Поздравляем Эдуарда с новым трофеем и желаем дальнейших спортивных успехов»,— заключил господин Мирошников.

Турнир проходил в Тбилиси с 10 по 12 января. В состязаниях приняли участие более 40 россиян.

«Ъ-Сочи» писал, что представитель курорта на IV Российско-Китайских играх в Сахалине завоевал награды, выступая в составе сборной РФ. Давид Макарян завоевал две медали по конькобежному спорту (шорт-треку).

Вячеслав Рыжков