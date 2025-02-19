Уральский молодежный симфонический оркестр стал лауреатом немецкой премии

Уральский молодежный симфонический оркестр (УМСО) вошел в «Список лучших» (Bestenlisten I / 2025) ежеквартального выбора критиков премии Preis der deutschen Schallplattenkritik. Он стал победителем в номинации «Оркестровая музыка», сообщили в пресс-службе Свердловской филармонии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Награду УМСО принес альбом с записью музыки Штейнберга и Шостаковича (дирижер – Дмитрий Филатов, звукорежиссер – Михаил Спасский). Запись была выбрана 153 членами жюри из числа немецких, австрийских и швейцарских музыкальных критиков и журналистов.

«Может быть, порой требуется энергия молодого поколения, чтобы найти забытое, затерянное в истории, чтобы партитура звучала так свежо и ново. Уральский молодежный симфонический оркестр играет с завораживающей точностью и напористой плотностью»,— отметил член жюри Майкл Кубе.

Уральский молодежный симфонический оркестр был создан в 2006 году. Ежегодно он готовит свыше 60 новых программ и проводит более 80 концертов. Сегодня в оркестре 83 музыканта в возрасте от 18 до 33 лет. Альбом с записью Третьей симфонии Максимилиана Штейнберга и Сюиты из балета «Болт» Дмитрия Шостаковича был записан в Большом зале Свердловской филармонии в июле 2024 года, после фестиваля «Безумные дни в Екатеринбурге».

Ранее духовой квинтет Уральского молодежного оркестра сыграл на борту самолета авиакомпании «Уральские авиалинии», по пути на гастроли с Денисом Мацуевым в Москву.

Полина Щуцкая