Уральский молодежный оркестр дал концерт на борту самолета по пути на гастроли

Духовой квинтет Уральского молодежного оркестра дал концерт на борту самолета авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявшего рейс U6-268 Екатеринбург — Москва, сообщила пресс-служба Свердловской филармонии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Сразу после набора высоты музыканты исполнили «Испанский марш» Мануэля Пенеллы, тем самым поздравив пассажиров и экипаж с Днем гражданской авиации. Более 70 музыкантов оркестра отправились в Москву и Санкт-Петербург для участия в гастролях вместе с Денисом Мацуевым.

«Нам очень нравится лозунг "Уральских авиалиний" — "Ваши мечты – наши крылья". И сегодня родился еще один лозунг: "Свердловская филармония — классика на высоте"», — отметил первый заместитель директора Свердловской филармонии Рустем Хасанов.

В Москве и Санкт-Петербурге Уральский молодежный оркестр представит Первый и Второй фортепианные концерты Ференца Листа вместе с Денисом Мацуевым, а также исполнит «Испанское каприччио» Николая Римского-Корсакова и «Итальянское каприччио» Петра Чайковского.

Полина Щуцкая