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Уральский молодежный оркестр дал концерт на борту самолета по пути на гастроли

Духовой квинтет Уральского молодежного оркестра дал концерт на борту самолета авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявшего рейс U6-268 Екатеринбург — Москва, сообщила пресс-служба Свердловской филармонии.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Сразу после набора высоты музыканты исполнили «Испанский марш» Мануэля Пенеллы, тем самым поздравив пассажиров и экипаж с Днем гражданской авиации. Более 70 музыкантов оркестра отправились в Москву и Санкт-Петербург для участия в гастролях вместе с Денисом Мацуевым.

«Нам очень нравится лозунг "Уральских авиалиний" — "Ваши мечты – наши крылья". И сегодня родился еще один лозунг: "Свердловская филармония — классика на высоте"», — отметил первый заместитель директора Свердловской филармонии Рустем Хасанов.

В Москве и Санкт-Петербурге Уральский молодежный оркестр представит Первый и Второй фортепианные концерты Ференца Листа вместе с Денисом Мацуевым, а также исполнит «Испанское каприччио» Николая Римского-Корсакова и «Итальянское каприччио» Петра Чайковского.

Полина Щуцкая

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