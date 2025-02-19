Похолодание до -19 градусов прогнозируют на Ставрополье

В ближайшие дни в Ставропольском крае ожидаются обильные осадки, ветер и гололед, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС.

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В регионе похолодает с 19 февраля, температура опустится до -15 градусов. На ближайших выходных она достигнет -19 градусов Цельсия, осадки в виде снега продолжатся.

В Гидрометцентре подчеркнули, что наряду со снегопадом и понижением температуры ожидается усиление ветра и в отдельных регионах СКФО - в Северной Осетии, Чеченской Республике, в Ингушетии и Кабардино-Балкарии.

Причина похолодания на Северном Кавказе – в перемещении холодных воздушных масс с северо-востока России.

Евгения Балашова