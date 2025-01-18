Министр финансов Татарстана Гайзатуллин ушел в отставку
Глава Минфина Татарстана Радик Гайзатуллин покинул свой пост. Он возглавлял министерство с 18 июня 2002 г. На его место назначен Марат Файзрахманов, который с 2007 г. занимал пост первого заместителя министра. Об этом сообщает пресс-служба раиса Татарстана.
Бвыший министр финансов Радик Гайзатуллин
Фото: president.tatarstan.ru, Коммерсантъ
На еженедельном совещании в Кабинете министров раис Рустам Минниханов вручил Гайзатуллину орден «Дуслык» за высокий профессионализм.
Новый министр финансов Марат Файзрахманов, который до этого возглавлял Департамент казначейства министерства, приступил к своим обязанностям с сегодняшнего дня.