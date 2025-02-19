Московская фирма попала в РНП по жалобе ярославского правительства
Ярославское межрегиональное УФАС включило ООО «Электра» в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) из-за невыполнения обязательств по контракту, заключенному с правительством Ярославской области. Об этом сообщили в ведомстве.
Здание Ярославской области
Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области
Между областным правительством и московской компанией был заключен контракт на обеспечение периодическими печатными изданиями в первом полугодии 2025 года, в том числе журналами «ЗАГС», «Родина», «Отечественные архивы» и другими. Стоимость контракта — 90 тыс. руб.
Однако ООО «Электра» не предоставило ни одного издания и игнорировало требования заказчика приступить к работам. Как отмечается в сообщении ФАС, невыполнение обязательств со стороны подрядчика «привело к невозможности заказчиком выполнения ряда задач, связанных с информированием населения».
Правительство Ярославской области расторгло контракт и подало заявление о включении исполнителя в РНП в антимонопольную службу. В пресс-службе ведомства добавляют, что это уже четвертое включение компании в реестр.