В центре Челябинска до 31 июля ограничат движение на трех участках

На трех участках в Центральном районе Челябинска начнут поэтапно ограничивать движение с 20 февраля. Причиной является строительство кольцевого водопровода, сообщает пресс-служба администрации города.

Движение будет затруднено на пересечении улиц Карла Маркса и Российская при повороте в сторону проспекта Ленина, а также на крайних правых полосах на улице Российской в районе дома №142 и на улице Красноармейской возле здания №106.

Ограничения вводятся до 31 июля. Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов.