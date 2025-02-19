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«Роза Хутор» возобновила продажи ски-пассов, приостановленные из-за непогоды

Горнолыжный курорт «Роза Хутор» возобновил продажу ски-пассов и прогулочных билетов, пишет «Ъ-Сочи» со ссылкой на пресс-службу курорта.

Фото: Александр Кряжев, Коммерсантъ

Фото: Александр Кряжев, Коммерсантъ

Ранее реализация билетов была временно приостановлена из-за неблагоприятных погодных условий, однако курорт продолжал работу в штатном режиме. Туристам помогали волонтеры, а загруженность трасс можно было отслеживать через мобильное приложение. В связи с погодными условиями на вечерние катания была введена скидка 50%.

По данным Telegram-канала «Роза Хутор Live», утром 19 февраля температура на вершине Роза Пик опустилась до –10 градусов, видимость не превышала 50 м, а высота снежного покрова превысила 3 м. За ночь выпало 15 см снега.

На высоте 1,6 тыс. м температура составила –7 градусов, шел слабый снег, видимость достигала 5 км, а высота снежного покрова — 281 см. В Южном секторе при –6 градусах наблюдался снегопад, снежный покров достиг 215 см.

В Горной Олимпийской деревне температура составила –4 градуса, высота снежного покрова достигла 197 см, за сутки выпало 47 см снега.

Вячеслав Рыжков

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