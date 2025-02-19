Новосибирский ученый-физик Олег Кабов выступил в суде с последним словом

Сегодня в Советском райсуде Новосибирска, где слушается уголовное дело завлабораторией Института теплофизики Сибирского отделения РАН Олега Кабова, с последним словом выступил подсудимый. «В научном проекте, за который меня сейчас судят, за который меня уже больше двух лет лишают возможности заниматься наукой и общаться с коллегами-учеными, мной и моими единомышленниками сделано, по существу, научное открытие»,— сказал ученый. Текст его выступления опубликовал в своем Telegram-канале адвокат Геннадий Шишебаров, настаивающий на невиновности своего подзащитного. Приговор по делу огласят 24 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Кабов

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Олег Кабов

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Ученому из новосибирского Академгородка инкриминируется мошенничество в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ, максимальное наказание — десять лет лишения свободы). По версии следствия, завлабораторией якобы сфальсифицировал научные отчеты, включив в них ранее полученные результаты, часть денег, выделенных на проведение работ, похитил. Предполагаемый ущерб составил 7,2 млн руб.

В судебных прениях сторон гособвинитель запросил для физика семь лет колонии общего режима, штраф в размере его зарплаты за три года с запретом заниматься деятельностью, связанной с руководством научных проектов, на три года. Ученый полностью отрицает инкриминируемое ему преступление. Он считает, что проведенная по делу научно-техническая экспертиза, которая легла в основу обвинения, свелась лишь к выявлению несоответствия ГОСТам при оформлении отчетности.

Илья Николаев