Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Новосибирский ученый-физик Олег Кабов выступил в суде с последним словом

Сегодня в Советском райсуде Новосибирска, где слушается уголовное дело завлабораторией Института теплофизики Сибирского отделения РАН Олега Кабова, с последним словом выступил подсудимый. «В научном проекте, за который меня сейчас судят, за который меня уже больше двух лет лишают возможности заниматься наукой и общаться с коллегами-учеными, мной и моими единомышленниками сделано, по существу, научное открытие»,— сказал ученый. Текст его выступления опубликовал в своем Telegram-канале адвокат Геннадий Шишебаров, настаивающий на невиновности своего подзащитного. Приговор по делу огласят 24 февраля.

Олег Кабов

Олег Кабов

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Олег Кабов

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Ученому из новосибирского Академгородка инкриминируется мошенничество в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ, максимальное наказание — десять лет лишения свободы). По версии следствия, завлабораторией якобы сфальсифицировал научные отчеты, включив в них ранее полученные результаты, часть денег, выделенных на проведение работ, похитил. Предполагаемый ущерб составил 7,2 млн руб.

В судебных прениях сторон гособвинитель запросил для физика семь лет колонии общего режима, штраф в размере его зарплаты за три года с запретом заниматься деятельностью, связанной с руководством научных проектов, на три года. Ученый полностью отрицает инкриминируемое ему преступление. Он считает, что проведенная по делу научно-техническая экспертиза, которая легла в основу обвинения, свелась лишь к выявлению несоответствия ГОСТам при оформлении отчетности.

Илья Николаев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...