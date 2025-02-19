Сельхозпредприятия Марий Эл смогут получать субсидии и льготные займы с 2025 года

С 2025 года промышленные и сельскохозяйственные предприятия Марий Эл смогут получить субсидии и льготные займы в рамках новой индивидуальной программы социально-экономического развития региона. Об этом сообщил глава республики Юрий Зайцев в своем Telegram-канале.

Для поддержки местных предпринимателей планируется дальнейшее увеличение капитала Фонда развития промышленности и Фонда инвестиционного развития республики. В общей сложности предполагается выделение льготных кредитов для реализации минимум 85 инвестиционных проектов.

До 2030 года Фонд развития промышленности получит дополнительные средства в размере 1,89 млрд руб. Эти ресурсы позволят создать порядка 500 новых рабочих мест и оказать поддержку более чем 50 инвестиционным проектам.

Помимо этого, агропромышленные предприятия получат субсидии для стимулирования производства сельскохозяйственной продукции. Уже составлен список из 18 крупных инвестиционных проектов.

Реализованная ранее индивидуальная программа развития, действовавшая с 2020 по 2024 годы, доказала свою результативность. Благодаря предоставлению льготных займов и субсидий удалось поддержать свыше 50 инвестиционных проектов, привлечь 8,6 млрд руб. внебюджетных вложений и создать 1,3 тыс. рабочих мест.

Ранее сообщалось, что «Росагролизинг» за 2024 год поставил аграриям ПФО 6,3 тыс. единиц техники. Среди лидирующих регионов по поставке сельхозтехники есть и Марий Эл, с количеством в 43 единицы техники на 0,3 млрд руб.

Артём Дергунов