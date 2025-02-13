«Росагролизинг» за 2024 год поставил аграриям ПФО 6,3 тыс. единиц техники

По итогам 2024 года «Росагролизинг» поставил аграриям Приволжского федерального округа 6,3 тыс. единиц техники общей суммой 38,9 млрд руб. Об этом на итоговой коллегии министерства сельского хозяйства и продовольствия Татарстана сообщил генеральный директор «Росагролизинга» Павел Косов.

Среди лидирующих регионов за 2024 год по поставке сельхозтехники есть также республика Марий Эл (43 единицы техники на 0,3 млрд руб.) и Чувашия (29 единиц техники на 0,2 млрд руб.).

Ранее сообщалось, что за 2024 год в Татарстане было приобретено свыше 3 тыс. единиц сельхозтехники, из которых 1294 единицы — по программе «Росагролизинга».

Артём Дергунов