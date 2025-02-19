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Главе Магнитогорска внесли представление из-за нарушений при рекультивации свалки

Магнитогорская природоохранная прокуратура внесла представление главе города Сергею Бердникову после проверки соблюдения проектной документации при рекультивации свалки. Инспекторы выявили нарушения, допущенные во время работ, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Проверка проведена в январе-феврале этого года. Сотрудники Уральского межрегионального управления Ростехнадзора изучили, соответствует ли готовый объект проекту. В результате выявлено 27 нарушений, из которых 21 уже устранено. Остальные шесть связаны с бетонными смесями, которые не соответствовали документации, отсутствием технологических карт и «схем производства пусконаладочных работ оборудования систем сбора и утилизации биогаза, системы сбора фильтрата и инженерных сетей».

Прокуратура продолжит контролировать ввод рекультивированной свалки в эксплуатацию.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», рекультивация магнитогорской левобережной свалки завершилась в декабре 2024 года. Общий объем инвестиций в проект составил 2 млрд руб. Подрядчиком выступало АО «Русатом Гринвэй» (входит в госкорпорацию «Росатом»). В рамках проекта было рекультивировано 59 га.

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