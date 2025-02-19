Ярославцы стали меньше тратить на культуру и спорт и больше — на алкоголь

В третьем квартале 2024 года расходы жителей Ярославской области на спортивные и культурные мероприятия, отдых и хобби сократились на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании FinExpertiza на основе данных Росстата.

Сократились расходы и на посещение ресторанов и кафе на 22,9%. При этом траты жителей региона на алкоголь, напротив, выросли на 14,8%.

Данные по Ярославской области значительно отличаются от средних по России. В целом расходы россиян на отдых увеличились на 76%, на рестораны — на 17,9%, на алкоголь — на 2,9%.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что, по данным Ярославльстата, оборот ресторанов и кафе в регионе в 2024 году в целом упал на 2,3%.

Антон Голицын