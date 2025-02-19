Краснодар занял четвертое место в России по площади фуд-холлов
На начало 2025 года общая площадь фуд-холлов в Краснодаре составила порядка 12,5 тыс. кв. м. Это четвертое место по данному показателю среди всех российских городов. Исследование рынка провела NF Group.
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
По данным аналитиков, на начало 2025 года в России работает 142 фуд-холла общей площадью 385,1 тыс. кв. м. Первое место по площади гастрономических площадок с набором уникальных концепций общепита занимает Москва и Московская область, где находится половина всех действующих объектов (70 фуд-холлов общей площадью 208 тыс. кв. м). На втором месте Санкт-Петербург и Ленобласть (18 фуд-холлов общей площадью 56,3 тыс. кв. м, включая крупнейший в Европе фуд-молл Vokzal 1853).
В регионах представлено 54 действующих фуд-холла общей площадью 120,8 тыс. кв. м. В 2024 году Екатеринбург стал лидером среди городов-миллионников по количеству фуд-холлов, опередив Краснодар (3%) и Новосибирск (3%). Также в рейтинге Самара (3% от всех российских фуд-холлов), Казань (1%), Челябинск (1%) и Ростов-на-Дону (1%).
Сообщается, что лидерами среди кухонь остаются паназиатская, кофейни и десерты, а также европейская кухня. В 2024 году наблюдался рост спроса на азиатские напитки, а также появление уникальных гастрономических проектов.
«В ближайшей перспективе мы ожидаем активное развитие фуд-холлов в регионах, где отмечаются изменения в потребительских предпочтениях и культуре питания. Жители регионов становятся менее консервативны и ценят в фуд-холлах новый гастрономический опыт, новые впечатления, разнообразие и особую атмосферу»,— комментирует заместитель регионального директора департамента консалтинга и аналитики NF Group Наталия Киреева.
Она отмечает, что, в отличие от фуд-кортов с набором сетевого фаст-фуда, основная цель которого задержать посетителя в торговом центре, когда он проголодался, фуд-холл больше ориентирован на осознанное погружение в гастрономию, исследование новых вкусов и кулинарных традиций.