Краснодар занял четвертое место в России по площади фуд-холлов

На начало 2025 года общая площадь фуд-холлов в Краснодаре составила порядка 12,5 тыс. кв. м. Это четвертое место по данному показателю среди всех российских городов. Исследование рынка провела NF Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По данным аналитиков, на начало 2025 года в России работает 142 фуд-холла общей площадью 385,1 тыс. кв. м. Первое место по площади гастрономических площадок с набором уникальных концепций общепита занимает Москва и Московская область, где находится половина всех действующих объектов (70 фуд-холлов общей площадью 208 тыс. кв. м). На втором месте Санкт-Петербург и Ленобласть (18 фуд-холлов общей площадью 56,3 тыс. кв. м, включая крупнейший в Европе фуд-молл Vokzal 1853).

В регионах представлено 54 действующих фуд-холла общей площадью 120,8 тыс. кв. м. В 2024 году Екатеринбург стал лидером среди городов-миллионников по количеству фуд-холлов, опередив Краснодар (3%) и Новосибирск (3%). Также в рейтинге Самара (3% от всех российских фуд-холлов), Казань (1%), Челябинск (1%) и Ростов-на-Дону (1%).

Сообщается, что лидерами среди кухонь остаются паназиатская, кофейни и десерты, а также европейская кухня. В 2024 году наблюдался рост спроса на азиатские напитки, а также появление уникальных гастрономических проектов.

«В ближайшей перспективе мы ожидаем активное развитие фуд-холлов в регионах, где отмечаются изменения в потребительских предпочтениях и культуре питания. Жители регионов становятся менее консервативны и ценят в фуд-холлах новый гастрономический опыт, новые впечатления, разнообразие и особую атмосферу»,— комментирует заместитель регионального директора департамента консалтинга и аналитики NF Group Наталия Киреева.

Она отмечает, что, в отличие от фуд-кортов с набором сетевого фаст-фуда, основная цель которого задержать посетителя в торговом центре, когда он проголодался, фуд-холл больше ориентирован на осознанное погружение в гастрономию, исследование новых вкусов и кулинарных традиций.

Дмитрий Михеенко