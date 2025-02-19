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В Брединском районе не нашли подрядчика для ремонта плотины на реке Синташта

На торги по поиску подрядчика для капитального ремонта плотины на реке Синташта в Брединском районе никто не заявился. Подрядчика искало местное управление ЖКХ, строительства и инженерной инфраструктуры. Начальная цена контракта составляла 37,6 млн руб., указано на портале госзакупок.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен был отремонтировать 2,3 км гидротехнических сооружений шириной 10-14 м и высотой 6-8 м. Сначала нужно было подготовить водохранилище к строительным работам. Основной этап реконструкции включал устранение дефектов в стенах и подводных частях водосброса, швах железобетонных плит и других частях плотины. Также в обязанности поставщика входило укрепление низового откоса дамбы, промывка и ремонт дренажной системы, организация проезда, монтаж ограждения. Срок исполнения контракта был установлен до 1 декабря 2026 года.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», весной и летом прошлого года в Челябинской области затопило несколько муниципалитетов из-за паводка. В Брединском районе произошел разлив рек Синташта и Берсуат, 5 апреля ввели режим ЧС. В поселке Бреды затопило 15 домов и участков, в Наследницком — восемь домов и 12 участков. Режим чрезвычайной ситуации в районе сняли 10 апреля.

Виталина Ярховска

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