Экс-руководителям завода Дзержинского проиндексировали задолженность

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил заявление конкурсного управляющего ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» Льва Шляпина об индексации долга бывшего исполнительного директора предприятия Егора Заворохина, а также еще пяти физлиц и ООО «Формулакрасок». Напомним, должниками они стали после того, как суд признал недействительной сделку между правопредшественником ООО и заводом. Тогда с «Формулакрасок» было взыскано 43,905 млн руб., аналогичная сумма — в солидарном порядке с господина Заворохина, а также с бывших членов управленческой команды завода и руководства компании. Как следует из решения суда, солидарный долг индексирован на сумму чуть больше 6 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, завод Дзержинского был признан несостоятельным в 2005 году. В 2023 году имущественный комплекс должника выкупило АО «НПО “Курганприбор”» за 725 млн руб. Егор Заворохин до освобождения по УДО в конце прошлого года отбывал наказание за хищение средств предприятия. В августе 2023 года он также был признан банкротом.